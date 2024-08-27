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Haberler > Ekonomi > BİST100 günler sonra yükseldi! İşte borsayı yukarı çeviren hisseler

BİST100 günler sonra yükseldi! İşte borsayı yukarı çeviren hisseler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİST100 günler sonra yükseldi! İşte borsayı yukarı çeviren hisseler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! Son 5 işlem gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından BİST100 endeksi, bugün %1,91 yükseldi ve 9748’den kapandı. Kritik 9700 seviyesinin üzerine çıkan BİST100’de, Havacılık ve İletişim sektör hisseleri yükselişe öncülük etti. Günlük primler Turkcell’de %6,04 ve Pegasus Hava Yollarında %5,94 olarak gerçekleşti. OYAK Çimento, TÜMOSAN ve ASTOR Enerji de en fazla yükselenler arasında yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son beş işlem gününde gerçekleşen düşüşün ardından, bugün yönünü yukarı çevirdi. Endeks %1,91 gibi yüksek bir primle 9748 puandan kapandı. Gün içerisinde kritik 9500 desteğine kadar çekilen borsada alımlar, günün ikinci yarısında hızlandı. Kapanışın, 9700 direncinin de üzerinde gerçekleşmesi pozitif karşılandı.

27 AĞUSTOS 2024 YÜKSELEN HİSSELER

Bugün BİST100 kapsamındaki şirketlerden Turkcell (%6,04), Pegasus (%5,94), OYAK Çimento (%5,59), TÜMOSAN (%5,43) ve ASTOR Enerji (%5,41) en çok yükselen hisseler oldu. En fazla para girişi gerçekleşen hisseler THYAO, PGSUS, ASELS, SISE ve TCELL olarak sıralandı. Bankacılık sektör endeksi %1,40 arttı.  Endekste, 9700 üzerinde kalıcılık halinde ilk etapta 9850’nin görülebileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI SOLUKLANIYOR

Dünkü işlemlerde 2763 TL yeni zirvesini gören serbest piyasada gram altın fiyatı ise, bugün yatay bantta hareket etti. Akşam saatlerinde gram fiyatı 2750 TL’ye yakın seyrederken; ons altında da işlemler 2515 dolar seviyesinden devam ediyor. Onsta 2470 dolar ve gramda 2700 TL önemli destek olarak takip ediliyor. Altında geri çekilmelerin daha sınırlı olduğu ve ana trendin yukarı olduğu vurgulanıyor.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Kripto para piyasalarında da hareketli fiyatlamalar devam ediyor. Hafta başında 65 bin doları test eden BTC, yönünü tekrar aşağı çevirmişti. Bugün akşam saatlerinde BTC’de işlemler 61 bin 700 dolardan geçiyor. Günlük bazda değer kaybı %1,5’i aşarken; analistler, 50 günlük ortalamaya işaret eden 62 bin doların altında günlük kapanış halinde, 60 bin dolar riskinin tekrar gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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