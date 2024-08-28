Borsada 1 aylık temettü takvimi! Hangi şirket, ne kadar para dağıtacak?

Borsada son dakika! Dün 9748’den kapanan BİST100, 28 Ağustos 2024 işlemlerine sınırlı yükselişle başladı. BİST 100’de 9700 destek, 9850 direnç olarak takip ediliyor. Bu arada temettü ödemeleri de devam ediyor. Gelecek bir aylık dönemde TUPRS 2024 temettü ödemesi öne çıkıyor. TÜPRAŞ; 27 Eylül’de hisse başına 10,74 TL kâr pay dağıtacak. 10 borsa şirketi daha 1 aylık süreçte temettü ödemesi yapacak. İşte o şirketler ve temettü ödemeleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 28 Ağustos Çarşamba işlemlerine sınırlı yükselişle başladı. Dün 9500 sınırında kadar gerileyen ancak tepki alımlarıyla birlikte yönünü yukarı çeviren endeks, 9748’den kapanmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde de BİST 100, 9800 seviyesinin üzerini test etti. Borsada yükselişin sınırlı da olsa devam ettiği görülürken, BİST 100’de kısa vadede 9700 destek ve 9850 seviyesi direnç olarak takip ediliyor.

BİLANÇOLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye devam ediyor. Bu yıl ilk çeyrekte 74,3 milyon TL zarar açıklayan ERBOSAN, ikinci çeyrekte 44,4 milyon TL kâra geçti. TAB Gıda da bu yılın ilk çeyreğinde 133,2 milyon TL olan net kârını ikinci çeyrekte 768,6 TL’ye yükseltti.

Bugün borsa kapanışının ardından Sabancı Holding ve Doğuş Otomotivin bilanço açıklaması bekleniyor.

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TUPRS 2024 TEMETTÜ KAÇ TL, NE ZAMAN?

Bu arada bilançolarla birlikte temettü ödemeleri de devam ediyor. Gelecek bir aylık dönemde TÜPRAŞ (TUPRS) 2024 temettü ödemesi başta olmak üzere birçok borsa şirketi kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. TÜPRAŞ 2024 temettü ödemesi hisse başına net 10,74 TL olacak ve TÜPRAŞ 2024 temettü ödeme tarihi 27 Eylül 2024 Cuma günü gerçekleşecek.

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1 AYLIK TEMETTÜ TAKVİMİ

29 Ağustos Perşembe

Türkiye Sigorta; hisse başına net 0,18 TL

CW Enerji; hisse başına net 0,69 TL

AYEN Enerji; hisse başına net 0,55 TL

2 Eylül Pazartesi

AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi; hisse başına net 0,27 TL

5 Eylül Perşembe

Kontrolmatik; hisse başına net 0,1350 TL

10 Eylül Salı

Platform Turizm; hisse başına net 0,0539 TL

Kervan Gıda; hisse başına net 0,28 TL

26 Eylül Perşembe

ADEL Kalemcilik; hisse başına net 5,71 TL

27 Eylül Cuma

TÜPRAŞ; hisse başına net 10,74 TL

30 Eylül Pazartesi

Bursa Çimento; hisse başına net 0,06 TL

EYG GYO; hisse başına net 0,0594 TL