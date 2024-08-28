Erden Timur'dan istifa açıklaması! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 28 Ağustos 2024 17:47 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda etmesi camiada hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Yeni sezonda görev almayan Erden Timur, yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifa etmesinden sonra sessizliğini bozdu.