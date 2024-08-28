Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Erden Timur'dan istifa açıklaması! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor

Erden Timur'dan istifa açıklaması! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erden Timur&#039;dan istifa açıklaması! Galatasaray&#039;da hareketli saatler yaşanıyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda etmesi camiada hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Yeni sezonda görev almayan Erden Timur, yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifa etmesinden sonra sessizliğini bozdu.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Maçtan saatler önce karaborsa bilet ile ilgili yayınlanan bildiriden kendisinin haberi olmadığını dile getiren Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, maçtan sonra istifa etme kararı aldı.

"Galatasaray’ı hayatının merkezine koymayan insanlarla aynı masada olamam” sözüyle veda eden Yüce'nin geri adım atmayacağı konuşuluyor.

Erden Timur'dan istifa açıklaması! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor - 1. Resim

ERDEN TİMUR'DAN ALİ YÜCE AÇIKLAMASI

Galatasaray'da 2 sezon görev aldıktan sonra devam etmeyen Erden Timur, Ali Yüce'nin istifası hakkında açıklamalarda bulundu.

Taknik Mania'ya konuşan Timur, "Ali Yüce'nin istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Birlikte hareket edeceğiniz söyleniyor doğru mu?" sorusuna "Ali Yüce yakın arkadaşım ancak bu konuda hiç konuşmadık." karşılığını verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Giovanni van Bronckhorst'tan transfer mesajı! "Bitti diyemem" - SporGiovanni van Bronckhorst'tan transfer müjdesiBeşiktaş'tan ameliyat olan Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti - SporNecip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretiSüper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandıGalatasaray Yönetimi acil toplanıyor! Gündemde 4 istifa var - SporG.Saray "acil" toplanıyor! Gözler saat 18.00'deFenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - SporTransfer Fenerbahçe'nin işi! İnanılmaz gelirSahada kalbi durmuştu! Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo 6 günlük yaşam savaşını kaybetti - SporSahada kalbi durmuştu! 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...