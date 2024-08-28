Erden Timur'dan istifa açıklaması! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda etmesi camiada hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Yeni sezonda görev almayan Erden Timur, yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifa etmesinden sonra sessizliğini bozdu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Maçtan saatler önce karaborsa bilet ile ilgili yayınlanan bildiriden kendisinin haberi olmadığını dile getiren Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, maçtan sonra istifa etme kararı aldı.
"Galatasaray’ı hayatının merkezine koymayan insanlarla aynı masada olamam” sözüyle veda eden Yüce'nin geri adım atmayacağı konuşuluyor.
ERDEN TİMUR'DAN ALİ YÜCE AÇIKLAMASI
Galatasaray'da 2 sezon görev aldıktan sonra devam etmeyen Erden Timur, Ali Yüce'nin istifası hakkında açıklamalarda bulundu.
Taknik Mania'ya konuşan Timur, "Ali Yüce'nin istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Birlikte hareket edeceğiniz söyleniyor doğru mu?" sorusuna "Ali Yüce yakın arkadaşım ancak bu konuda hiç konuşmadık." karşılığını verdi.