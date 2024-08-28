Galatasaray Yönetimi acil toplanıyor! Gündemde 4 istifa var

Galatasaray'da Young Boys yenilgisi sonrası yönetim kurulunda istifalar konuşuluyor. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticilerinden Ali Yüce'nin istifasını sunduğu, 3 yöneticinin daha görevini bırakmayı düşündüğü iddia ediliyor. Galatasaray'da yönetim 18.00'de olağanüstü toplanacak ve gündem değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi ve Devler Ligi'ne erken veda etti.

Taraftarlar mücadelenin ardından; Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve yöneticileri protesto etti.

Sarı-kırmızılı ekibin beklenmedik vedası yönetim kurulu da karıştırdı. Yöneticilerden Ali Yüce'nin istifasını sunduğu, 3 yöneticinin daha görevinden ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun saat 18.00'de acil olarak toplanacağı ve durum değerlendirmesi yapacağı ifade ediliyor.

Toplantının ardından sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.