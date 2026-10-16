Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren ve hakkında 27 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mikail G. kendini “Bu olay plan dahilinde meydana gelmedi. Dolandırıcılık yapmadım, kimseye de kumar borcum yok” diyerek savundu. Mahkeme heyeti, Mikail G'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldüren tutuklu sanık Mikail G. hakim karşısına çıktı.

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“PLAN DAHİLİNDE MEYDANA GELMEDİ”

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mikail G. yaptığı savunmada, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek "Bu olay plan dahilinde meydana gelmedi. Dolandırıcılık yapmadım, kimseye de kumar borcum yok” dedi.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Güdük'ün ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Mikail G'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana Belediyesi Özel Kalem Müdürünü öldüren saldırgandan ilginç savunma: Dolandırıcılık yapmadım, kumar borcum yok

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı Mikail G. 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

ALACAK- VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır” denilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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