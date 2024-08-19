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Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da Yüreğir polisleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Aracın içerisinde 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Kasap olduğunu öne süren bir şahıs savunmasında "Akrabalarıma dağıtacaktım" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, Koza Mahallesi’nde şüphelendiği plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında et olduğunu gördü.

TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİYMİŞ

Bunun üzerine polis aracın sürücüsü Nurettin S.’yi muhafaza altına aldı. Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi.

Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü - 1. Resim

Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü - 2. Resim

Etlerin at veya eşek eti olabileceği değerlendiriliyor. Ele geçirilen 1.5 ton et ise imha edilmek üzere görevliler tarafından teslim alındı.

“AKRABALARIMA DAĞITACAKTIM”

Kasap olduğunu beyan eden Nurettin S., “Etler bana ait, ben kendim kestim. Akrabalarıma dağıtacaktım” dediği öğrenildi.

Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü - 3. Resim

Adana’da 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi! Yakalanan şahsın savunması hayrete düşürdü - 4. Resim

Nurettin S.’ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda’ suçundan işlem yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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