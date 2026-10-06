Adana'da 85 yaşındaki adam kaldırımda yürürken düşüp hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 85 yaşındaki Hasan Ayvaz kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yere düştü. Başını taşa çarpan Ayvaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Adana'da kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini yitirerek düşen 85 yaşındaki adam, başını taşa çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Hasan Ayvaz (85) kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini yitirip düştü. Ayvaz yere düştüğü esnada kafasını taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ayvaz'ın bilinci kapandı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine olayı haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekipleri Hasan Ayvaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayvaz'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.