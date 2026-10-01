Adana'da büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı
Adana’da bir depodaki bavulların içinden 100 kilogram esrar çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktar uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bilgilerin ardından söz konusu depoya operasyon yapıldı.
100 KG UYUŞTURUCU BULUNDU
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeği depoda yaptığı aramada uyuşturucu maddenin saklandığı odayı buldu. Odaya giren polis bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirdi.
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