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Adana'da büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı

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Adana’da bir depodaki bavulların içinden 100 kilogram esrar çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktar uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bilgilerin ardından söz konusu depoya operasyon yapıldı.

Adanada büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı
Başlık ResmiAdanada büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı

100 KG UYUŞTURUCU BULUNDU

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeği depoda yaptığı aramada uyuşturucu maddenin saklandığı odayı buldu. Odaya giren polis bavulların içerisinde toplam 100 kilogram esrar ele geçirdi.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adanada büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı
Başlık ResmiAdanada büyük operasyon! Depodaki bavullardan 100 kg uyuşturucu çıktı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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