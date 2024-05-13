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Adana'da fıkra gibi banka soygunu girişimi: Savunması şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da fıkra gibi banka soygunu girişimi: Savunması şoke etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da gündüz vakti Ziraat Bankasının camını kıran iki kişi yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, ifadelerinde sigara parası almak için bankanın camını kırdıklarını söyledikleri iddia edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi.

Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgede ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.’nin ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi.

Cenk M.’nin, ifadesinde, “Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Fırat Y. ile Cenk M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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