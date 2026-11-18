Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı, 33'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyım atanırken 87 kişinin banka hesapları bloke edildi. Yaklaşık 50 milyon liralık ziynet eşyasına el konulurken çok sayıda taşınmaz ve araca da tedbir uygulandı.

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Adana'da 'Şirinler' olarak tanınan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütle ilişkili 7 firmaya kayyım atanırken, 20 milyon 805 bin lira değerindeki 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir konuldu, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki ziynet eşyasına el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Ş.A.'nın yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde örgüt üyelerinin suç işlemek için örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli yağma-haraç ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Adanada Şirinler suç örgütüne darbe! 7 şirkete kayyım atandı, 33 tutuklama

63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 63 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek yakalandı. Ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde 87 şüphelinin bütün banka hesaplarına bloke uygulanırken, suç örgütüyle ilişkili olduğu tespit edilen 7 firmaya kayyım atandı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin lira olan 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir konuldu.

Adanada Şirinler suç örgütüne darbe! 7 şirkete kayyım atandı, 33 tutuklama

50 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINA EL KONULDU

Kayyum atanan iki firmaya ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan ziynet eşyasına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderilen 63 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 25 şahıs adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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