Adına yakışmayan manzara! Örnekköy'de çöp yığınları

İzmir Karşıyaka'da yüksek katlı binaların bulunduğu Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanan çevre kirliliği gündem oldu. Boş bir arazi, gelişigüzel bırakılan moloz ve çöpler, çevredeki site sakinlerinin tepkisini çekti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde boş araziye gelişigüzel bırakılan çöp ve molozlar tepkilere neden oldu. Mahalledeki çöp yığınlarının uzun süredir çözüm beklediği belirtildi. Ortaya çıkan çirkin manzara, havaların ısınmasıyla birlikte çevreye kötü koku yaymaya başladı.

Çevredeki site sakinleri, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen belediyenin önlem almadığını iddia etti. Moloz ve çöp yığınlarının uzun süredir temizlenmediğini öne süren vatandaşlar, bu görüntüden rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

İzmir'in en büyük ilçelerinden Karşıyaka'da çöp toplama alanı olmayan bir arazide meydan gelen çöp yığınları sosyal medyada gündem olurken, eleştirileri de beraberinde getirdi.