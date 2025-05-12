Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adına yakışmayan manzara! Örnekköy'de çöp yığınları

Adına yakışmayan manzara! Örnekköy'de çöp yığınları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adına yakışmayan manzara! Örnekköy&#039;de çöp yığınları
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Karşıyaka'da yüksek katlı binaların bulunduğu Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanan çevre kirliliği gündem oldu. Boş bir arazi, gelişigüzel bırakılan moloz ve çöpler, çevredeki site sakinlerinin tepkisini çekti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde boş araziye gelişigüzel bırakılan çöp ve molozlar tepkilere neden oldu. Mahalledeki çöp yığınlarının uzun süredir çözüm beklediği belirtildi. Ortaya çıkan çirkin manzara, havaların ısınmasıyla birlikte çevreye kötü koku yaymaya başladı.

Adına yakışmayan manzara! Örnekköy'de çöp yığınları - 1. Resim

Çevredeki site sakinleri, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen belediyenin önlem almadığını iddia etti. Moloz ve çöp yığınlarının uzun süredir temizlenmediğini öne süren vatandaşlar, bu görüntüden rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

Adına yakışmayan manzara! Örnekköy'de çöp yığınları - 2. Resim

İzmir'in en büyük ilçelerinden Karşıyaka'da çöp toplama alanı olmayan bir arazide meydan gelen çöp yığınları sosyal medyada gündem olurken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnançla iyileşmek mümkün olabilir! Plasebo etkisi nedir?Bolu’da yangın faciası! 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütünün fesih kararı sonrası dikkat çeken sözler: Yeni bir inşa süreci - GündemFesih kararı sonrası dikkat çeken sözlerAraç sigortası dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklama - GündemSigorta dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Kimse yargıya parmak sallayamaz - GündemErdoğan: Kimse yargıya parmak sallayamazSüleyman Soylu'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor - Gündem"Tüm paradigmalar değişiyor"Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti - GündemÇekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi öldŞehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Erenler şehit edilmeyecekse onay veririz - GündemŞehit Eren'in annesi yürekleri sızlattı...
Sonraki Haber Yükleniyor...