AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.47'de gerçekleşti.
Depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 4.8 kilometre olarak ölçtü.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Adıyaman Valisi Osman Varol, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi. Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor” dedi.