AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler...

'Tehlikeli bölge' dedi, bu kez farklı bir yeri işaret etti! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

'Tehlikeli bölge' dedi, bu kez farklı bir yeri işaret etti! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.47'de gerçekleşti.

Depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 4.8 kilometre olarak ölçtü.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi. Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor” dedi.