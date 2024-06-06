'Tehlikeli bölge' dedi, bu kez farklı bir yeri işaret etti! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Kıbrıs'a kadar uzandığını ifade ederek, "7 civarında deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin üzerinden bir buçuk sene geçti. Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye için uzmanlardan uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken, son açıklama ise yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi.

BİR UYARI DA KIBRIS'A

Ülkenin birçok bölgesini işaret eden ve uyarılarda bulunan Moriwaki, bu kez Kıbrıs'taki riskten bahsetti. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 civarında deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"BERABER KIRILIRSA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Yoshinori Moriwaki, şöyle devam etti:

"Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis ise ikinci bölge. Üçüncü bölge ise Ege tarafı. Ege tarafında çok ince ve kısa fay hatları var. Onun için fazla büyük depremler olmuyor ama sık sık oluyor. Dördüncü bölge ise Marmara Bölgesi. 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda Gölcük'te meydana gelen deprem Yalova'yı da etkiledi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kabaca 8 fay hattı bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde fay hatlarından biri kırıldığında 6,8 büyüklüğünde, birkaçı beraber kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir."

HATAY DA BU DEPREMDEN ETKİLENEBİLİR

Moriwaki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin biriken büyük bir enerjiyi boşalttığımı, bu nedenle bölgede büyük bir deprem beklenmediğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yumuşak zemine sahip Hatay'ı da etkilediğini hatırlatan Moriwaki, Kıbrıs tarafında denizde bir deprem meydana gelmesi durumunda buranın zeminden kaynaklı tekrar etkilenebileceğini belirtti.