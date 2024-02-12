Afganlara geçici koruma statüsü mü geliyor? Resmi açıklama geldi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Göç İdaresi'nin Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır siyasi ve hukuki olarak uğraştığını idda ederken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Göç İdaresi'nin ülkeye kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürdüğünü iddia etti.

"Bu bilgiyi çalışmalara katılan bir güvenlik bürokratı benimle paylaştı. İnanılır gibi değil. Konunun takipçisi olacağız." diyen Özdağ'ın iddialarına resmi cevap Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

DMM İDDALARI YALANLADI

DMM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş" iddiası doğru değildir.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışması kesinlikle söz konusu değildir.

Ülkemizin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir.

Resmi kurum ve kuruluşların çalışma ve açıklamalarıyla bir ilgisi bulunmayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."