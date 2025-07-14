Afyon’da sıradan tartışma cinayetle bitti: Belediye işçisi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da iki komşu arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada kan aktı. Taraflardan 42 yaşındaki Yusuf Balcı vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 7 bıçak darbesi ile hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Bolvadin ilçesi Baglarüstü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Belediyesi Temizlik İsleri Müdürlüğünde çalışan Yusuf Balcı (42), komsusu M.M.T. ile evinin yanındaki araziye malzeme koyma meselesinde dolayı tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda, M.M.T., Balcı’yı bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki şahsıda ambulans ile hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli noktalarından 7 bıçak darbesi ile yaralanan Balcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan M.M.T.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.