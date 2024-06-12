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Afyonkarahisar'da sıcak saatler! 5 yıldızlı termal otel yandı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Gündem Haberleri  / AA

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı bir termal otelde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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