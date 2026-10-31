AHBAP soruşturmasında çarpıcı ifade: 4 yıldır milyonlarca liramı alamadım

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Levent'in iş adamı Yusuf Esat Erişgen'i yıllarca mağdur ettiği belirlendi. Erişgen'in 2021-2022 yılları arasında AHBAP Derneği'ne 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiği ve ücretini alamadığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Erişgen, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1.5 milyon lirasını geri alamadım" sözlerini kullandı.

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AHBAP Derneği ve tutuklu yargılanan kurucusu Haluk Levent'e ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak davada, tutuklu 47 sanıktan 10'unun tutukluluğuna itiraz edilmişti. Mahkeme, 10 sanıktan 9'unun tutukluluk halinin devamına, 1 sanığın adli kontrolle tahliyesine hükmetti.

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri dikkat çekti.

Haluk Levent

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şüpheliler, hayali ticaret iddialarını reddederek derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini beyan etti.

Şüphelilerden Yusuf Esat Erişgen'in Haluk Levent tarafından yıllarca mağdur edildiği ortaya çıktı. Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

Haluk Levent

VERDİKLERİ BORCU ALAMADILAR

Soruşturmada ismi geçen diğer şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde derneğe 1.100 konteyner teslim ettiklerini belirtti. Haluk Levent'in talebi üzerine borç olarak yaklaşık 4 milyon lira verdiklerini kaydeden Zeytinci kardeşler, parayı 40 gün sonra tahsil edebildiklerini ve işlemlerin tamamen faturalı olduğunu vurguladı.

Şüpheli Selami Demir de 2022 yılında 40 bin lira yardımda bulunduktan sonra borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira borç verdiğini aktardı.

Yusuf Esat Erişgen

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutukluluğa yapılan 10 itirazdan yalnızca Timur Özdemir yönünden tahliye kararı verdi. Özdemir'in sunduğu e-fatura, banka dekontları, nakliye belgeleri ve WhatsApp yazışmalarını inceleyen mahkeme; 3,7 milyon liralık kırtasiye ve oyuncak ticaretinin gerçek olduğunu tespit etti.

Sabit ikametgah sahibi olan Özdemir, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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