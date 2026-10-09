AHBAP Derneği soruşturması kapsamında 3 suçlamayla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner , 3 ay sonra tahliye edildi. Güner, deprem zamanı yaptığı bağışların ardından Levent'in kendisinden 300-400 bin dolar borç istediğini öne sürmüştü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner hakkında flaş bir gelişme oldu. 16 Temmuz’da tutuklanan Güner, yaklaşık üç ay sonra tahliye edildi.

Eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner, AHBAPLAR Suç Örgütü soruşturması kapsamında 16 Temmuz’da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Güner, tutuklanmasının ardından yaklaşık üç ay sonra 7 Ekim tarihinde cezaevinden çıktı.

Haluk Levent 'Benden 400 bin dolar borç istedi' demişti! Avukat Ece Güner 3 ay sonra tahliye edildi

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, ifadesinde Haluk Levent ile tanışıklığının yüklü miktarda yaptığı deprem bağışından sonra başladığını söylemişti.

Ece Güner

Güner, "Haluk Levent’in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait İBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum" demişti.

Haluk Levent 'Benden 400 bin dolar borç istedi' demişti! Avukat Ece Güner 3 ay sonra tahliye edildi

“BENDEN 400 BİN DOLAR PARA İSTEDİ”

Haluk Levent’in avukatlığını ve danışmanlığını yapmadığını öne süren Güner, Levent’in kendisinden bor istediğini şöyle anlatmıştı:

Bağışlarım sonrasında Haluk Levent isimli şahıs bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. Ben de yaptığım yardımların görülmesini duyulmasını çok istemiyordum. Haluk Levent’in benimle görüşmesinin çok istememiştim. 2023 Mayıs Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı. Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala