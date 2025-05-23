Ahmet Özer davasında ara karar çıktı! Tutukluluk devam edecek mi?

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ara karar çıktı. Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, 205 gün sonra hakim karşısına çıktı. Mahkemeden Ahmet Özer için beklenen karar geldi.

BERAATİM SÜRECE KATKI SAĞLAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı CHP milletvekilleri ve partililer de izleyici olarak yer aldığı, mahkemede tutuklu sanık Ahmet Özer yaklaşık bir buçuk saat savunma yaptı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Ahmet Özer, "Bana isnat edilen bu suçları reddediyorum. Ben hayatımı barışa, kardeşliğe adamış biriyim. Vereceğiniz karar tarihi bir karar olacak. Örgütle barış süreci yürütülüyor. Ben tahliyemi ve beraatimi barış sürecinden dolayı istiyor değilim ama bu karar sürece de katkı yapacaktır." sözleriyle beraatini istedi.

AHMET ÖZER'İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer hakkında mahkemeden merakla beklenen ara karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Temmuz'a erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtlarına değinilen iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi veriliyor. İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak ile Esenler'de bir evde görüşerek, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılıyor.

Özer'in, birkaç gün sonra Kavak'ın evine gelerek, yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini belirten gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı. Gizli tanığın ifadesinde, bu parayla Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği, paranın bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verildiği kaydedildi.