Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aile Hekimliğinde yeni dönem! Daha uygun ücretle rapor alınabilecek

Aile Hekimliğinde yeni dönem! Daha uygun ücretle rapor alınabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aile Hekimliğinde yeni dönem! Daha uygun ücretle rapor alınabilecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği ile ilgili bir dizi düzenlemeler yaptı. Buna göre Aile Hekimleri artık hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ile fitoterapi yapabilecek. Düzenlemeyle özel amaçlı raporlar Aile Hekimliklerinden daha uygun bedelle edinilebilecek ve yabancılar da ücret karşılığında Aile Hekimliklerinden sağlık hizmeti alabilecek.

Kanun değişikliği ile yapılan düzenlemeler 15 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi. Aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı raporlar' Aile Sağlığı Merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise Aile Hekimlerine ücretli olarak başvurabilecek.

TATİL GÜNLERİNDE AKUPUNKTUR VE FİTOTERAPİ HİZMETİ VEREBİLECEKLER 

Mevcut düzenlemede akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası Aile Hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkân tanındı. Aile Sağlığı Merkezlerinde bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak. 

ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR AİLE HEKİMLİKLERİNDEN DAHA UYGUN BEDELLE ALINABİLECEK

Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine Aile Sağlığı Merkezlerinden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek. Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'Hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlik ile ilgili ASAL raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, hâlihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

Aile Hekimliğinde yeni dönem! Daha uygun ücretle rapor alınabilecek - 1. Resim

YABANCILAR AİLE HEKİMLİKLERİNDEN ÜCRETLİ HİZMET ALABİLECEK

Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan 'ikamet izni olmayan yabancılar', hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecek.

Sağlık hizmet sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.) yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler. 

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ YAYIMLANDI

Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”, 15 Haziran 2025 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ÖDEME YAPILABİLİYOR

T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı https://sbos.saglik.gov.tr web sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezinden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca web sitesinde yer alan 'Dokümanlar' bölümünden Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için resmi açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti - Gündem'Nadir görülür' denildi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke ettiCumhurbaşkanı Erdoğan BAE lideriyle görüştü - GündemErdoğan'dan telefon diplomasisiTHY, AJet, Pegasus... 5 ülkeye bileti olanlara ayrıcalık tanındı - GündemBu ülkelere bileti olanlara ayrıcalık tanındıÜmit Özdağ davasında savcı mütaalasını değiştirdi! - GündemÜmit Özdağ davasında savcı mütaalasını değiştirdi!Şanlıurfa'da İHA destekli operasyon! Çuvalların arasına gizlenmiş uzun namlulu silahlar bulundu: 8 gözaltı - GündemÇuvala gizlenmiş uzun namlulu silahlar: Çok sayıda gözaltıKadınların saç saça baş başa kavgasını polis güçlükle ayırdı! - GündemSaç saça baş başa kavga! Polis güçlükle ayırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...