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Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan 2 çocuk babası Şener Düzcan hayatını kaybetti. Düzcan’ın ölüm haberini alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Ada Caddesi Hastane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 

EVİNE DOĞRU YÜRÜRKEN FENALAŞTI

Halasının evinden çıkan 48 yaşındaki Şener Düzcan, evine doğru yürürken bir anda fenalaşarak yere düştü. Baygın halde yatan adamı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu - 1. Resim

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Düzcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. 

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi duyar duymaz olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzcan'ın cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu - 2. Resim

ÖLÜM SEBEBİNİ OTOPSİ AYDINLATACAK

Düzcan'ın kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonu - 3. Resim

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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