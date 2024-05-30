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AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti! Reformlar aralıksız 4 yıl devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti Ankara kriterleri için harekete geçti! Reformlar aralıksız 4 yıl devam edecek
Ankara, Reform, Ak Parti, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdoğan geçmişte “Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yaparız” demişti. AK Parti de Ankara kriterleri için harekete geçti. Reform dalgası yolda. Yeni anayasa için düğmeye basıldı. Hukuka ve adalete güveni artıracak adımlar da atılacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, birçok alanda eş zamanlı olarak reform süreci başlattıklarını söyledi. Âlâ “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz, demişti. Sıkıntıların farkındayız. Tüm alanlarda yapısal reformlar yapacağız. Öngörülebilirliği artıran adımlar atacak, ikinci reform dalgasını başlatacağız. Önümüzdeki bir yıl altın, ikinci yıl gümüş yıl olacak. Ekonomi, hukuk, kamu vb. her alanda reformlar gelecek. Seçimsiz süreci fırsat olarak görüyoruz. Gıda güvenliğinden kamusal alanda yönetime kadar ince işçilik gerektiren bir çalışma ortaya koyacağız” dedi.

“HER ŞEYİ HIZLI YAPACAĞIZ”

Âlâ şunları söyledi: Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, istihdam, bilim ve araştırma, eğitim ve kültür, tarımda uyum, tarım ve kısal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağılığı, balıkçılık vb. her alanda adımlar atacağız.

“KALICI ANAYASA LAZIM”

Hızlı bir reform süreci göreceksiniz. Önce politikalar değişecek” diyen Âlâ “Piyasada öngörülebilirliği artıracak ciddi reformlar yapacağız. Değişimin önünde bir engel yok. Türkiye’nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapıp değiştireceğiz. Onlarla yola devam edeceğiz. Hayata geçirilecek reformların kalıcılığı için yeni sivil bir anayasa şart” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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