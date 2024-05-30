İsrail’i Türkiye’ye komşu yapma planı.. Siyonist oyununu bozalım

Gazze’deki vahşet, İran lideri Reisi’nin şüpheli ölümü ve PKK’ya terör devleti kurdurma hamlesinin ortak bir hedefi var: İsrail’i sınırımıza taşımak. Emekli Tuğgeneral Erenel, 11 Haziran’da yapılacağı ilan edilen korsan seçimi, terör örgütü PKK’yı silahlandıran ve Suriye’ye taşıyan güçlerin son hamlesi olarak nitelendirerek asıl planını anlattı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin şüpheli ölümü ve PKK terörünün devletleştirilme hamlesi olarak yorumlanan Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da korsan seçim yapılacağının ilanı bölgede denklemi bir defa daha değiştirdi. Yaşananların Gazze’de cereyan eden olaylar, Türkiye’nin Irak’ı terörden arındırma ve Suriye’de statükoyu değiştirme kararlılığı ve attığı askerî siyasi adımlara ek olarak şekillenen enerji nakil hatları, küresel ticaret yollarının yeniden çizilmesi gibi gelişmelerden bağımsız olmadığı görüşü hâkim.

Emekli Tuğgeneral, Stratejist Doç. Dr. Fahri Erenel, 11 Haziran korsan seçimini terör örgütü PKK’yı silahlandıran ve Suriye’ye taşıyan güçlerin son hamlesi olarak nitelendirdi. Asıl planın İsrail’i Türkiye sınırlarına taşımak olduğunu kaydeden Erenel, küresel aktörlerin PKK’yı maşa olarak kullandığını kaydetti ve uygulanan yöntemin “stratejik şaşkınlık” olduğunu ifade etti.



YENİ DEVLETLERİN TEMELİ ATILIYOR



“Bölgede ortaya çıkan kaos iklimini, Batılı emperyal odaklar uydu devletler kurma fırsatı olarak görüyor” diyen Erenel, şunları kaydetti:



Reisi’nin Hudaferin’de verdiği mesajlar ve Türkiye’nin terör operasyonları ve İran’ı da etkileyen, ilgilendiren enerji-ticaret açılımlarıyla ilgili son dönem tavrı önemliydi. Kalkınma Yolu Projesi, Suriye’de büyüyen ‘teröristan’ tehdidi, Zengezur Koridoru ve Türk Devletleri Teşkilatının teşekkülü, Orta Kuşak, Akdeniz havzasıyla ilgili gelişmeler tarihî niteliğe sahip olaylar dizesiydi. Ortada parçalı bir Suriye ve Irak gerçeği var. Sırada İran ve Türkiye’nin olduğu biliniyor. Merkezinde İsrail’in olduğu bu bölgeyi yeniden dizayn projesi dâhilinde Irak, İran ve Suriye yakın dönemde çarpıcı gelişmelere gebe durumda. Net bir biçimde yeni devletlerin temeli atılıyor. PKK işgal hattında seçim adı altında oynanan tiyatro Suriye ölçeğindeki dizayna son şeklin verilmesidir.



KIRMIZI ÇİZGİLER AŞINDIRILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan “İsrail durdurulmazsa gözünü Anadolu’ya dikecek” sözleri ile yaklaşan tehdide vurgu yaparak, Gazze için “ileri hat” tanımında bulunmuştu. İsrail’in bölgedeki sinsi hedeflerine dikkat çeken Doç Dr. Fahri Erenel “Aşındırılmayan kırmızı çizgi kalmadı. DEAŞ kullanılıp atıldı. Şimdi İsrail’in sınırlarımıza taşınmasını sağlamada PKK’yı kullanıyorlar. İsrail işgal rejimi, dibimize kadar sokulmayı ve bizimle komşu olmayı hedefliyor. Kısmi değişiklikler olsa da 11 Haziran seçimi Büyük Orta Doğu Projesi’nden bağımsız değil. Reisi ile kazada ölen Dışişleri Bakanı’nın son dönem girişimleri öve mesajlarnaa bakınca öldürülme ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Çünkü taksimi Batı’da yapılmış bölünmüş İran hedefinden vazgeçmeyecekler. Buna paralel zaten Irak anayasasında uygun hâle getirdikleri KYB’nin devlet ilanı gelecek.

Ve tabii ki yüzde 70’i Araplardan oluşan Suriye’nin en önemli petrol, su ve tarım alanlarına sahip kuzeyindeki ‘Teröristan’” diye konuştu. Batılı emperyalist güçlerin İran ve Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı uydu devletler hayalinden vazgeçmediğini hatırlatan Erenel Paşa “Bu yeni devletçiklerin tamamı İsrail’e kardeş olma özelliği taşıyacak. Çok parçalı ve kendisine müzahir bir yapılar ihdas ederek bir tür çevreleme stratejisi ile hareket edecekler. Son MGK bildirisi tehlikenin tam olarak görüldüğünü ve müdahil olunması gerektiğini açık bir biçimde gösteriyor. Türkiye bu seçim oyununu bozmak zorunda” ifadelerini kullandı.