AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sandıklar kapanırken Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.
İstanbul'da ve Türkiye genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
SAHNE KURULDU
Sonuçlar merakla beklenirken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi.
GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE
Kurum’u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı. Öte yandan, parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı