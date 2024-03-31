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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sandıklar kapanırken Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.

İstanbul'da ve Türkiye genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

SAHNE KURULDU

Sonuçlar merakla beklenirken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu - 1. Resim

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Kurum’u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı. Öte yandan, parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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