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Haberler > Politika > AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe&#039;den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe oyunu kullandıktan sonra vatandaşlara çağrı yaptı. Kabaktepe, "Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir'de bulunan Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek ailesiyle birlikte oy kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Kabaktepe, vatandaşlara seslendi:

"Bugün demokrasimizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'mizde belediye başkanlarımızı milletimizin oyları belirleyecek. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacak. Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak.

İstanbul'umuzda sabah 04. 30'da başlayan mesaimizle inşallah tüm sandıklarda görevli arkadaşlar görevine başladılar. Yaklaşık 2 saattir oy kullanılıyor. İstanbul için hayırlı olsun, Başakşehir için hayırlı olsun diyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçim sonucunda Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'a ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek diyorum."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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