Özgür Özel, genel başkan olarak ilk oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı

CHP lideri Özel, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlara "Kazanma sevinciyle ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz" diye çağrı yaptı. Özel ayrıca genel başkan olarak ilk kez oy kullandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullandı. Bu Özel'in genel başkan olarak kullandığı ilk oy oldu.

BURSA'DA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Başta muhtar adayları olmak üzere yönetim noktasında iddia koyan, aday olan herkese başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçlerde siyasi tartışmalar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

'SİLAHLARDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

YSK'dan takip ediyoruz. Sayın başkanının ifadesiyle seçimler sorunsuz devam ediyor. İstenmeyen olaylar ortaya çıkabilir. Herkes sakinliğini korumalı. Seçimin huzur içinde gerçekleşmesini diliyorum. Özellikle kazanma sevinciyle ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Sevinç gösterisinde kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine neden oluyor.

'BUNDAN SONRA KARAR MİLLETİN'

Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Seçim geride kalacak, hep birlikte önümüze bakacağız. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Bundan sonra karar milletin, hepimiz bu karara saygılı olacağız.

'OY SANDIĞA ATILDIKTAN SONRA O PARTİNİN NAMUSUDUR'

Bu sabah saat 08.30 itibarıyla Türkiye genelinde yüzde 98.5 oranında sandık görevlilerin yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukları yedek arkadaşlarımızla doldurduğumuzu ve eksiğimizin olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım. Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur, atıldıktan sonra o partinin namusudur. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum.

İlk kez genel başkan olarak oy kullanıyorum. 15 yıl sonra genel başkan olarak oy kullandım. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede yaşamayı ümit ediyoruz."