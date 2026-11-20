Fon krizi sonrası sahadan gelen verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunan AK Parti yönetimi, partinin oy oranının yüzde 30,9-31,4 bandında olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın krizin yılbaşına kadar çözülmesi talimatını verdiğini aktaran parti kaynakları, vatandaşın sert yaptırımlar beklediğini belirtti. Araştırmalarda, sorunun çözülmesi hâlinde AK Parti'nin oylarında 8 puanlık artış yaşanabileceği öngörüldü.

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Fon kriziyle ilgili saha araştırması yapan AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda partinin oy oranının yüzde 30,9 ile yüzde 31,4 arasında seyrettiği, Cumhurbaşkanı’nın oy oranında ise herhangi bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı. Saha araştırmalarının haftada en az 4-5 defa yapıldığının altı çizildi. Parti kaynakları, sunumun içeriğini ise şöyle aktardı: Vatandaş bir uyarı ateşi etti. Biz de bu uyarıyı aldık.

Cumhurbaşkanı'mız da talimat verdi: ‘Yılbaşına kadar bu meseleyi bitirin’ diye. Cumhurbaşkanı'mız masaya yumruğunu vurdu ve vurduğu yerden de çekmedi. Vatandaş ‘Hesabı kesin, piyasayı toplayın, kangren olan yeri kesin atın. En ağır cezayı verin, biz size o zaman yine destek veririz’ diyor. Anketlerde, mesele çözüldüğü takdirde yüzde 8’lik bir oy artışı olacağı görülüyor. Böylece kaybedilen oyların da üzerine çıkılıyor. Bu önemli. Sosyal medyada bot ve FETÖ bağlantılı hesaplar yerine sahadaki vatandaşın gündemini esas alıyoruz.

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| Kaynak: EMRAH ÖZCAN Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: EMRAH ÖZCAN

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