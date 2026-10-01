AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi. Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde yeni bir atama gerçekleşti. Görevden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelecek isim merak edilirken, Ömer Çelik yeni gelişmeyi duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atamanın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Akademik hayatına ara vermek zorunda kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmalarına başladı.

Terzioğlu'nun çalışma alanları arasında modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri yer alıyor.

AK Parti’de yeni atama! Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu

SİYASETTE DE GÖREV ALDI

Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarında görev aldı. 2013 yılında KADEM Sakarya Temsilciliğini üstlendi.

2023 yılında Kelam Anabilim Dalında profesörlük unvanına atanan Terzioğlu, son olarak AK Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ömer Çelik, paylaşımının sonunda Terzioğlu'nu tebrik ederek yeni görevinin parti ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala