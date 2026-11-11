İBB Meclisi AK Parti Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında ulaşım yatırımları ve toplu taşıma hizmetleri üzerinden İBB yönetimini eleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı oturumunda ulaşım gündemine ilişkin konuşan AK Parti İBB ve Esenler Belediye Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İstanbul’daki metro yatırımları, otopark projeleri, otobüs alımları ve toplu taşıma hizmetlerini değerlendirdi.

Mevcut yönetimin ulaşım yatırımlarını eleştiren Aksu, verilen sözler ile gerçekleşen yatırımlar arasında farklar olduğunu belirtti. İBB’nin son dönemde 65,1 kilometre metro hattı açıldığı yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, 2018 faaliyet raporundaki fiziki ilerleme oranlarına göre önceki dönemin çalışmasının yaklaşık 34,4 kilometre, mevcut yönetim döneminde tamamlanan işlerin oransal karşılığının ise yaklaşık 35,1 kilometre olduğunu ifade etti.

Yönetimin sıfırdan yeni bir metro hattı kazandıramadığını savunan Aksu, ayrıca “Bu yönetim yaklaşık 8 yıldır İstanbul’a ‘Biz başladık ve bitirdik’ diyebilecekleri yeni bir metro hattı kazandıramamıştır” ifadelerini kullandı.

AK Partili Aksu’dan metro eleştirisi: İBB ulaşımı yönetemiyor

Otopark projelerini de gündeme getiren Aksu, 2019’daki 100 bin araç kapasiteli otopark vaadini hatırlatarak, resmî faaliyet raporlarına göre İstanbul’daki otopark kapasitesinin 2019’da 94 bin 332 iken 2025’te 119 bin 18’e çıktığını, ancak İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın yaklaşık 140 bin rakamından söz ettiğini belirtti.

Artışın çoğunlukla yol kenarı park alanlarından kaynaklandığını, açılan dört otoparkın ise önceki dönemde başlanan metro istasyonlarıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

HIZRAY projesinin hangi safhada olduğunun açıklanmasını isteyen Aksu, Dolmabahçe-Kilyos kara yolu tünel projesinin devam ettirilmemesini de eleştirdi.

AK Partili Aksu’dan metro eleştirisi: İBB ulaşımı yönetemiyor

Otobüs alımlarında duyurulan 2 bin araçlık programa rağmen çok daha az otobüsün teslim alındığını belirten Aksu, 2019’da İETT filosunun ortalama yaşının 5,5 olduğunu, şimdiki hedef yaşın ise gerileme gösterdiğini söyledi.

Aksu ayrıca M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’ndaki arızanın 197 gündür giderilemediğini ve onarım ihalesinin geciktiğini dile getirdi.

Aksu konuşmasının sonunda şehir yönetiminin ciddi bir planlama, finansman ve irade gerektirdiğini vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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