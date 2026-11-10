İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy İncirli üst geçidinde başlatılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı. Çalışmanın sabah saatlerindeki olumsuz hava şartlarıyla birleşmesi sonucu E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlerlemeyen trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, koca çalışma sahasında tek bir işçinin görev yapması dikkatlerden kaçmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Bakırköy İncirli üst geçidinde yürütülen güçlendirme çalışmaları, kent trafiğini adeta felç etti. Çalışmalar kapsamında E-5 Kara Yolu, Ankara istikametinde yan yolunun araç trafiğine kapatılması, sürücülere zor anlar yaşattı.

SABAH UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın da eklenmesiyle birlikte E-5 üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Gidecekleri yerlere ulaşabilmek için saatlerce direksiyon başında bekleyen vatandaşlar yaşanan yoğunluğa isyan etti.

İBB E-5'i felç etti: Yan yol kapatıldı, kilometrelerce trafik oluştu

"HABERİMİZ OLSAYDI ANA YOLDAN GİDERDİM"

Evden çıktığı andan itibaren saatlerdir yolda olduğunu aktaran Mehmet Şanlı, "Sabah evimden çıktım, 2 saattir yoldayım. Ofisim İncirli'de ama hala ulaşamadım. Yan yolda da 40 dakikadır bekliyorum. Yağmurlu havada böyle bir çalışma olması çok kötü oldu. Yan yola girilmez artık, İncirli'ye gitmek isteyenler ana yoldan gidip Merter'den dönecek. Haberimiz yoktu, haberimiz olsaydı en azından orta şeritten gider, Merter'den dönüp geri gelirdim." dedi.

İBB E-5'i felç etti: Yan yol kapatıldı, kilometrelerce trafik oluştu

"BİRAZ YAĞMUR DÜŞTÜ MÜ İYİCE BİTİYORUZ"

Çok kısa bir mesafeyi katetmek için uzun süre harcadığını belirten sürücü Recep Arslan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1,5 saatte gidebildim. Şimdi dönüş yolunda tekrar trafiğe girdim. Burası artık yaşanacak yer değil. Biraz yağmur düştü mü iyice bitiyor, sahipsiziz."

İBB E-5'i felç etti: Yan yol kapatıldı, kilometrelerce trafik oluştu

ŞANTİYEDE TEK İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Yan yolun kapatılmasıyla birlikte bölgede trafik durma noktasına gelirken, kapatılan çalışma sahasındaki durum ise pes dedirtti. Trafiğin kilitlenmesine neden olan geniş çalışma alanında sadece 1 işçinin çalışma yaptığı görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bakırköy Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBakırköy

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