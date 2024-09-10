AK Partili Zeynel Abidin Okul'un sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına göz yuman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadelerle yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Vaniköy’deki kaçak inşaat ile ilgili konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, sert ifadeler kullandı.

"İHANET EDEN KİMSE ORTAYA ÇIKARIN"

Okul, “16 Ağustos’ta tutanak tuttuklarını ifade ediyorlar. Tutanak tuttuysan inşaatı durdursana, neden müdahale etmiyorsun? Tutanak acele ile panik halinde yapılmış. Tutanakta Basit Onarım İzin Belgesi bile yok. Neresinden bakarsanız suistimal ve görevi kötüye kullanma var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere uyarıda bulunuyorum; lütfen suçluluk psikolojisi ile gitmeyin. Sorumlu kimse bu olayın üzerine gidin. İstanbul Boğazı’na ihanet eden kimse ortaya çıkarın. Bu durum dünyanın gözbebeği İstanbul Boğaziçi açısından hayati bir önem taşımaktadır” dedi.

"İBB YÖNETİMİNİ ŞEFFAF OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Toplantıda CHP’nin yaptığı Paris gezisindeki sponsorların saklandığını dile getiren AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Şatafatlı Paris gezinizi kamuoyundan takip ettik. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtılmasına kimse hayır demez. Kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların kaynağını sorduğumuzda İBB’den biri yaptığı açıklamada masrafların sponsorlardan karşılandığını söyledi. Bu sponsorlar neden kamuoyu ile paylaşılmıyor? Sponsorların belediye ile bir sözleşmesi var mıdır? Eğer sözleşme var ise bu meclisten oy alması gerekiyor. Böyle bir durum yaşanmadı. Bu sponsorlar eğer bağış yapacaksa bu da meclis onayını gerektirir. Kim bu sponsorlar, neden saklanıyor, neden açıklanmıyor? İBB yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum” dedi.