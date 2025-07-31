AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de de bir komisyon kurulmasına karar verildi. 51 kişiden oluşacak komisyon için MHP, CHP ve DEM Parti isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacağını duyurdu.

AK PARTİ 21 İSİM BELİRLEDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyelerini açıklayan Güler, gazetecilerin de sorularını cevapladı.

İlk olarak isimleri açıklayan Güler, "Çoğunluğu hukukçu ve toplum bilimci milletvekillerinden seçildi. Komisyonda Marmara Bölgesi'nden 4 milletvekili olacak. 7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık.

Komisyondaki isimler ise Abdulhamit Gül, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Mustafa Şen, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu, Mehmet Sait Yaz, Abdurrahman Babacan, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Gökhan Diktaş olarak belirlendi. Komisyona hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

HANGİ PARTİDEN KİM TEMSİLCİ OLACAK?

CHP’nin 10 kişilik üye listesinde şu isimler yer alıyor: Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer yer alacak.

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

HÜDA PAR'ı Zekeriya Yapıcıoğlu temsil edecek.

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

İLK TOPLANTI HAFTAYA

Öte yandan komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacağı belirtildi.