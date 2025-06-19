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Akdeniz'de korkutan deprem: Hatay sallandı! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akdeniz&#039;de korkutan deprem: Hatay sallandı! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'den son dakika bir deprem haberi geldi. Antakya Körfezi, 3,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Korkutan deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de, Hatay Antakya Körfezi'nde saat 22.51'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X'teki resmi hesabından yapılan açıklamada deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Antakya Körfezi olan 3,9 büyüklüğündeki korkutan deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Osmaniye ve Suriye'nin Lazkiye kentinde de hissedildi.

Öte yandan AFAD'ın 3,9 olarak rapor ettiği depremi, Kandilli Rasathanesi ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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