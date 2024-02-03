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    • Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akdeniz&#039;in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem
    Afad, İzmir, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akdeniz'in ardından bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi. AFAD verilerine göre, saat 14.25'te İzmir Menderes açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Ege Denizi'nde İzmir Menderes açıklarında bir deprem meydana geldi. 

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.25'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 8.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem

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    Öte yandan bugün saat 13.03'te Akdeniz'in Girit Adası açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AfadİzmirDeprem
    Haberler > Gündem > Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem
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