Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz'in ardından bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi. AFAD verilerine göre, saat 14.25'te İzmir Menderes açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde İzmir Menderes açıklarında bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.25'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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Öte yandan bugün saat 13.03'te Akdeniz'in Girit Adası açıklarında da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi