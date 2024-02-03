Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Şubat 2024 14:56 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 15:33 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'in ardından bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi. AFAD verilerine göre, saat 14.25'te İzmir Menderes açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.