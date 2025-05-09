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Akıllara durgunluk veren olay... Halı için duvarı deldiler! Değerini duyanlar gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akıllara durgunluk veren olay... Halı için duvarı deldiler! Değerini duyanlar gözlerine inanamadı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Ödek Köyü’nde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, köy evindeki demir kapıyı aşamayınca duvarı deldi. İçeri girdikleri odada yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çaldı.

Kamil Çatal’a ait köy evinden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir el dokuması kilim ve 15 adet köy yastığı çalındı.

Hırsızlık, Ankara’da yaşayan Mikail Çatal’ın köydeki komşularından aldığı haber üzerine ortaya çıktı.

Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal’ın ifadeleri alındı.

Akıllara durgunluk veren olay... Halı için duvarı deldiler! Değerini duyanlar gözlerine inanamadı - 1. Resim

Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

"PARAYLA ÖLÇÜLMEYECEK KADAR KIYMETLİ"

Çalınan eşyaların maddi değerinden çok manevi değer taşıdığını söyleyen Mikail Çatal, "Bu halılar annemin yıllar önce dokuduğu, bizim geçmişimizi ve hatıralarımızı barındıran emek ürünleriydi. Parayla ölçülmeyecek kadar kıymetliydi" dedi.

"KAMERASIZ, IŞIKSIZ, SAHİPSİZ"

Çatal, köyde güvenlik kameralarının ve aydınlatmanın olmamasından yakındı. "Köyümüz artık terk edilmiş bir yer değil ama kamerasız, ışıksız, sahipsiz bırakıldık. İnsan kendi evinde bile güvende değil. Bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Akıllara durgunluk veren olay... Halı için duvarı deldiler! Değerini duyanlar gözlerine inanamadı - 2. Resim

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. El dokuması ürünlerin izini sürebilmek için çevredeki halı alım-satımı yapan iş yerleri ve ikinci el pazarları mercek altına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay... Halı için duvarı deldiler! Değerini duyanlar gözlerine inanamadı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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