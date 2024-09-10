Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu

Hatay'da bisikletiyle işine giden Süleyman Bolat, tanımadığı demir sopalı şahıs tarafından öldüresiye darp edildi. Yaşananları anlatan Bolat, "Sorun ne? dedim, hiçbir şey demeden vurdu" ifadelerini kullandı.

Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşti. 58 yaşındaki Süleyman Bolat, bisikletini alıp eşine giderken elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından feci şekilde darp edilmişti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi. Demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan Bolat, kendini döven şahısla arasında geçenleri anlattı.

'SORUN NE?' SORUSU ÖLÜME GÖTÜRÜYORDU

Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası ‘Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN VURDU"

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, “Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi” ifadelerini kullandı.