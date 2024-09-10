Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu

Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bisikletiyle işine giden Süleyman Bolat, tanımadığı demir sopalı şahıs tarafından öldüresiye darp edildi. Yaşananları anlatan Bolat, "Sorun ne? dedim, hiçbir şey demeden vurdu" ifadelerini kullandı. 

Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu - 1. Resim

Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşti. 58 yaşındaki Süleyman Bolat, bisikletini alıp eşine giderken elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından feci şekilde darp edilmişti. 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi. Demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan Bolat, kendini döven şahısla arasında geçenleri anlattı.

Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu - 2. Resim

'SORUN NE?' SORUSU ÖLÜME GÖTÜRÜYORDU

Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası ‘Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olay! 'Sorun ne?' sorusu Süleyman Bolat'ı ölüme götürüyordu - 3. Resim

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN VURDU"

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, “Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un esir takası çağrısına aşırı sağcılar karşı çıktıReyting için bunu da yaptılar! Söylemezsem Olmaz ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Narin'in tutuklu amcasının paylaşımları ortaya çıktı! Gören "Yok artık" diyor - GündemHer paylaşımı bir mesaj gibi!İletişim Başkanı Altun'dan 'Narin' cinayetine ilişkin dezenformasyon uyarısı - GündemFahrettin Altun'dan kritik uyarı geldiAğrı'da 300 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar! Rekor ceza geldi - Gündem300 kilo canlı kurbağa kaçırıyorlardı! Rekor ceza geldiNarin Güran cinayetinin tutuklusu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: DNA sorusuna cevap yok - GündemCevap veremediği soru neydi?Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - Gündemİşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüpheBeyoğlu'ndaki bir otelde yabancı sevgilisini öldüren kişi sokak ortasındaki kovalamacayla yakalandı - GündemKatili sokakta kovalayarak yakaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...