Narin Güran cinayetinin tutuklusu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: DNA sorusuna cevap yok

Narin Güran cinayetinin tutuklusu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Amca, "Narin'e kim zarar verdi" ve "Narin'i siz mi öldürdünüz?" sorularına aynı cevabı verdi. Güran, aracında Narin'in DNA'sının çıkmasına ilişkin soruya ise cevap veremedi.

Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan geçtiğimiz pazar günü cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşuyor.

Minik kızın katil yada katilleri aranırken soruşturmanın tek tutuklusu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

AMCA SALİM GÜRAN İFADESİNDE NE DEDİ?

Narin'in amcası "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna "Yoktur. Yok öyle bir şey" cevabını verdi.

"Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?" sorusuna "Ne bileyim, kim zarar vermiş" şeklinde cevap veren amca ifadesinde, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim" şeklinde cevap verdi.

İlginizi Çekebilir Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Narin'in amcası, "Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna ise cevap veremedi.

NARİN'İN BABASI SERBEST BIRAKILMADI

Narin'in babasının serbest bırakıldığı iddiaları yalanlandı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Narin'in babası serbest değil" dedi.

İlginizi Çekebilir Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe

Öte yandan cinayetin itirafçısının oğlu "Bu saatten sonra ona baba demem" deyip şu ifadeleri kaydetti:

Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.

"ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ"

Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ön raporu ortaya çıktı. Raporda Narin’in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekçesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak çalışmayla belirleneceği belirtilen raporda, şöyle denildi: