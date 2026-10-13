TSK'nın ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda F-16 savaş uçaklarından AKINCI ve Bayraktar TB2'ye kadar birçok sistem görev aldı. Yerli ve millî savunma ürünleriyle hedefler tam isabetle vurulurken, tatbikatta 53 faaliyet ilk kez gerçekleştirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı tatbikatta, yerli ve millî savunma sanayii ürünleri başta olmak üzere çok sayıda silah ve sistemin kabiliyetleri sergilendi.

Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, kuvvet komutanları ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah da takip etti.

TSK'nın caydırıcılığını artırmak, silah ve sistemlerin hedefler üzerindeki etkisini göstermek ve kuvvetler arasındaki ateş desteği koordinasyonunu geliştirmek amacıyla düzenlenen faaliyete kuvvet komutanlıkları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.

AKINCI, F-16, ATAK... Ateş Serbest-2026'da hedefler tam isabetle vuruldu

104 SİLAH VE SİSTEMİN KABİLİYETLERİ SERGİLENDİ

Tatbikatta, TSK envanterinde bulunan ve aralarında yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ürünlerin de yer aldığı 104 silah ve sistem tanıtıldı. TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin kullanılması, yapay zekâ destekli Uçangöz sistemleriyle sisleme ve KBRN temizleme faaliyetleri, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin farklı mühimmatlarla yaptığı atışlar ile CH-47 Chinook helikopterlerinden komando indirilmesi gibi 53 faaliyet bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.

AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Tatbikatın atışlı bölümünde senaryo kapsamında hava ve kara harekâtları düzenlendi. Bayraktar TB2, KEMANKEŞ mühimmatıyla belirlenen hedeflere atış yaparken AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı da farklı irtifalardan TEBER ve TOLUN mühimmatlarını kullanarak hedefleri imha etti. Kamikaze mini insansız hava araçları da taarruz görevlerinde yer aldı.

Kara unsurlarının ateş desteği için FIRTINA ve BORAN obüsleri ile havan sistemleri kullanıldı. Farklı mesafelerdeki hedefler gerçekleştirilen atışlarla vuruldu.

AKINCI, F-16, ATAK... Ateş Serbest-2026'da hedefler tam isabetle vuruldu

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLER GÖREV ALDI

Geçit açma harekâtında yapay zekâ destekli 4 Uçangöz sistemiyle otonom sisleme yapılarak birliklerin hareketinin gizlenmesi sağlandı. ATAK taarruz helikopterleri, geri bölge harekâtı senaryosunda dron tehditlerini etkisiz hale getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 savaş uçağı ise kara birliklerine yakın hava desteği verirken keşif uçuşu gerçekleştirdi.

KESKİN NİŞANCILAR 1 KİLOMETRE MESAFEDEKİ HEDEFLERİ VURDU

Tatbikatın dikkat çeken bölümlerinden birinde yerli üretim KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri kullanıldı. Keskin nişancı timleri, 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedefleri tam isabetle vurdu. Yerli üretim piyade tüfekleriyle de belirlenen hedeflere atışlar yapıldı.

KOMANDOLAR CHINOOK HELİKOPTERLERİYLE BÖLGEYE İNDİRİLDİ

CH-47 Chinook helikopterleriyle taşınan motosikletli komando birlikleri belirlenen bölgeye indirildi. Komandolar, paramotor timleriyle bir araya gelerek senaryo kapsamındaki görevlerini yerine getirdi. Motosikletli komando timleri emniyetli bölgeye sıyrılma manevrası yaparken dronlara bağlı hedefleri de vurdu.

AKINCI, F-16, ATAK... Ateş Serbest-2026'da hedefler tam isabetle vuruldu

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DRONLARA KARŞI KULLANILDI

Tatbikatta TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA sistemleriyle dron tehditlerine müdahale edildi. Faaliyetlerde hava tehditleri etkisiz hale getirilirken yerli savunma sistemlerinin farklı tehditlere karşı kabiliyetleri sergilendi.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Atış faaliyetlerinin ardından Bayraktar TB2 ve AKINCI selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Ayrıca atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatta başarı gösteren personele hediyeler verdi.

Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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