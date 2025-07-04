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AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKOM ve İstanbul Valiliği&#039;nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, hafta sonu yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe yaptığı uyarıda sıcaklığın mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Yurt genelinde yarın başlayıp 9 gün sürecek sıcak hava dalgası geliyor. AKOM ve İstanbul Valiliği de peş peşe uyarılarda bulundu. 

AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu - 1. Resim

AKOM'un açıklamasında, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması riskinin arttığına dikkat çekilerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım, kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bu saatlerde doğrudan güneş altında bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu - 2. Resim

Yetkililer, vatandaşların günün sıcak saatlerinde mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda bulunmalarını, bol sıvı tüketmelerini ve açık renkli, hafif giysiler tercih etmelerini tavsiye etti.

AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu - 3. Resim

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı! 9 gün boyunca sürecek.... Kavurucu günler için tarih belli oldu - 4. Resim

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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