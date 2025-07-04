Ormanlar için kritik hafta! Orhan Şen'den korkutan senaryo: Sıcaklık tavan, nem dipte, UV radyasyonu yüksek...

Yurdun batısında orman yangınları etkisini sürdürürken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı haberini verdi. Yeni sıcak hava dalgasının 1 hafta boyunca etkili olacağı ifade edildi.

Yurt genelinde sıcaklık rekorları kırılırken başta İzmir ve Muğla olmak üzere çok sayıda noktada orman yangınları çıktı. Yangınlara müdahale rüzgarın etkisiyle güçlükle ilerliyor. Dinmeyen rüzgar ve yüksek sıcaklıkların ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu.

O soruya Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, CNN Türk yayınında cevap verdi.

Yeni sıcak hava dalgasının geleceğini söyleyen Şen'in açıklamaları şöyle:

"Geçen hafta Türkiye, etkili bir sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Sıcak hava dalgası dediğimiz durum, hava sıcaklıklarının bölge ortalamasının 5 derece üzerinde seyredip en az 5 gün sürmesiyle oluşur. Bu süre 10 günü aşarsa, 'aşırı sıcak hava dalgası' olarak adlandırılır. Geçen hafta yaşanan sıcak hava dalgası özellikle batı bölgelerde Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun batısı hissedildi. Bu bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları da çoğaldı.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Geçtiğimiz 2-3 gün içinde bir serinleme yaşandı, sıcaklıklar ortalamanın altına düştü. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklar tekrar normale döndü. Bu hafta, batı bölgelerimizde mevsim normallerinde sıcaklıklar bekleniyor. Fakat hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.

Bu dalga, geçtiğimiz günlerde İspanya, İtalya ve Yunanistan’ı etkileyen sistemin doğuya kaymasıyla oluşacak. Orijini yine Kuzey Afrika. Bu sistemin uzantısı Türkiye’yi de etkileyecek. Aynı zamanda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kırım ve İran gibi bölgelerde de etkili olacak.

SICAKLIKLAR 45 DERECEYE DAYANACAK

Türkiye'de ise Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Özellikle Ege'de 40°C'yi aşan, Muğla, Aydın ve Manisa gibi illerde ise 45°C'ye yaklaşan sıcaklıklar görülebilir. Bu durum, orman yangınları açısından ciddi risk oluşturuyor.

Geçtiğimiz sıcak hava dalgası İstanbul Florya’da 37.2°C ile son 80 yılın rekorunu kırmıştı. Bu yeni dalga biraz daha kuvvetli gözüküyor ve yaklaşık bir hafta sürecek gibi.

NEM ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINDA

Bu sıcak hava kütleleri, Basra alçak basıncı ve Kuzey Afrika üzerinden geldiği için nem oranı da düşük. Havanın nemi %20’nin altına iniyor. Düşük nem, yangın riskini daha da artırıyor.

İŞTE RİSKLİ BÖLGELER

Özellikle riskin yüksek olduğu bölgeler:

Ege’nin iç kesimleri: Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas

İç bölgeler: Manisa, Aydın

Akdeniz: Özellikle Antalya ve Manavgat bu dalgadan daha fazla etkilenecek. Antalya’da sıcaklık 40°C’yi aşacak.

Bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor: Meteorolojide ölçülen sıcaklıklar gölge sıcaklığıdır. Güneş altında, özellikle ormanlık alandaki yanıcı maddeler 50°C’nin üzerine çıkan sıcaklıklara maruz kalır ve bu, tutuşma riskini ciddi şekilde artırır.

UV RADYASYONU DA YÜKSEK OLACAK

Önümüzdeki hafta ayrıca güneşin ultraviyole (UV) radyasyonu da çok yüksek olacak. UV endeksi İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz’de 10 seviyesine kadar çıkacak. Bu nedenle saat 11.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor.

Sonuç olarak, hem orman yangınları hem de insan sağlığı açısından önümüzdeki hafta son derece dikkatli olunması gerekiyor.