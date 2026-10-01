Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

AKOM, İstanbul'da yarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Kaydet
|

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in nemli havasını Marmara Bölgesi'ne taşıyan poyrazla nem miktarının maksimum seviyelere çıktığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve karadaki yer seviyesinin sıcak olması nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabiliyor.

CUMARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

Kentte hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı, cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

AKOMdan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Başlık ResmiAKOMdan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

HM FIRTINA HEM SAĞANAK

Yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren etkisini artırması, gün boyu il genelinde aralıklarla saatte 40 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek rüzgarla yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Şehrin kuzey bölgelerinde metrekareye 30 ile 60 kilogram, diğer yerlerde ise 10 ile 30 kilogram aralığında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi
POLİTİKA

DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

AKOM, cumartesi sabah saatlerine kadar ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yıldırım gibi kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.