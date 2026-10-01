Meclis’te yeni yasama yılın nedeniyle düzenlenen törende DEM Partililer MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi. Bahçeli ile tokalaşan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli selamlaşmanın ardından yerlerine oturdu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yaptığı açılış konuşmasıyla resmen başladı. Meclis’in yeni yasama yılında Meclis’te önemli kareler de kaydedildi. DEM Parti Eş Genel Başkanları, salonda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti.

DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

TOKALAŞMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli, Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdiler. Tek tek selamlaşmanın ardından Hatimoğulları, Bakırhan, Buldan; Sancar ve Temelli, salondaki yerlerini aldı. DEM Partililerin ardından Özgür Özel de Bahçeli ile selamlaştı.

DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

CUMHURBAŞKANI: TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ

Öte yandan Meclis’te önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgede yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin, Türkiye’yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir; fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye’nin enerjisini heba ettiği, Türkiye’yi oyaladığı, Türkiye’nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır” diye konuştu.

DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise “Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız” dedi.

DEM Partililer Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu hakkında "Bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Yeni Yasama Yılının başlamasıyla birlikte Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi kapsamında,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre katılımıyla sürecin şeffaf bir şekilde takibini ve denetlenmesini sağlamak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak.

İzleme Komisyonu'nun temel görev ve yetkileri yasanın 7. maddesinde düzenlendi.

Komisyon yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek.

Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak.

Yürütme organı adına süreci yürüten Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun Meclis’e sunduğu bilgilendirmeleri değerlendirecek denetleyecek ve süreç raporları hazırlayacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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