Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor... 'Terörsüz Türkiye'de süreç hızlanacak

TBMM Genel Kurulunun bugün yeni yasama yılı çalışmaları başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitabı ile başlayacak yeni dönemde, milletvekilleri önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacak.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis’teki Atatürk Anıtı’na saat 13.00’te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00’te açılacak.

Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takdim edecek, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul’a hitap edecek. Cumhurbaşkanının Genel Kurul’daki konuşması sırasında yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

RESEPSİYON VERİLECEK

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş’un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu’nda saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim Salı günü yapacak. Aynı gün siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladıktan sonra, milletvekilleri de yoğun bir mesai dönemine girecek. 2027 Bütçe Kanunu Teklifi 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulacak. Hemen ardından da bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başlayacak. Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasının yanı sıra sosyal medyaya kimlik bilgileri ile girilmesini içeren 13'üncü Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca tatil öncesinde TBMM Başkanlığına sunulan ve dijital konaklama platformlarına yeni düzen getiren kanun teklifinin de hızlıca Genel Kurul'da yasalaştırılması hedefleniyor.

Son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan 'Fon krizi' konusunda da yeni yasal düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor. Terörsüz Türkiye konusunda atılacak yeni adımlar da Meclis’in önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Meclis açıldıktan sonra ilk olarak siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile bir 'İzleme Komisyonu' kurulacak.

ONARIM TAMAMLANDI

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi Genel Kurul Salonu ve yerleşkedeki çeşitli alanlarda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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