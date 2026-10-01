Feti Yıldız'dan fon soruşturması açıklaması: Komisyona gerek yok bu adli bir mesele

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar yapan açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “Devletimize güvenelim, her türlü tedbiri alıyor. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Kesin hüküm haline kadar, 'şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için” dedi. Yıldız, bu konuda Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini de ifade ederek “Bu tamamen adli bir mesele” diye vurguladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürerken, fon soruşturmasına ilişkin bir açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi.

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“DEVLETİMİZ YETİMİN HAKKINI YEDİRMEZ”

Meclis’te açıklamalarda bulunan Yıldız "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor” dedi.

Yıldız, masumiyet karinesi prensibine de vurgu yapan Yıldız “Kesin hüküm haline kadar, 'şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için" diye konuştu. Yıldız, bu konuda Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmediğini de ifade etti.

Feti Yıldızdan fon soruşturması açıklaması: Komisyona gerek yok bu adli bir mesele

İZLEME KOMİSYONU NE ZAMAN KURULACAK?

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Yıldız, 1 hafta 10 gün içinde İzleme Komisyonu'nun kurulacağını düşündüğü belirtti. Yıldız, Meclis’te partilerin temsil oranına göre milletvekillerinin katılımıyla kurulacak komisyonun görevinin izleme olduğunu, yaptırım yetkisi olmayacağını söyledi.

Feti Yıldızdan fon soruşturması açıklaması: Komisyona gerek yok bu adli bir mesele

“SAYISI 17 OLABİLİR”

Yıldız, şöyle konuştu:

Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir, daha düşük bir sayı olabilir. Meclis Başkanımız bugün yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan fon soruşturmasına ilişkin AK Parti’den yapılan açıklamada ise iddiaların araştırılacağı belirtilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. AK Parti’mizde “siyasetimizin alfabesi” her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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