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    • Haberler > Gündem > Aldığı duş başlığını iade etmek istedi, bıçaklandı!

    Aldığı duş başlığını iade etmek istedi, bıçaklandı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Aldığı duş başlığını iade etmek istedi, bıçaklandı!
    Bursa, Müşteri, İade, Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Üstün Beşler isimli bir vatandaş satın aldığı duş başlığını iade etmek istedi, hastanelik oldu. Müşterisini bıçaklayan dükkan sahibi tutuklandı.

     Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek isteyen müşterisi ile tartışan dükkan sahibi dehşet saçtı. Öfkeli adam müşterisini bıçaklayarak hastanelik etti.

    DUŞ BAŞLIĞI BOZUK ÇIKTI

    Üstün Beşler (56) isimli vatandaş, Yenikaraman Mahallesi'nde su tesisatı malzemeleri satan bir iş yerinden satın aldığı duş başlığını sorun yaşadığını belirterek iade etmek istedi.

    İADEYİ KABUL ETMEDİ, MÜŞTERİYİ BIÇAKLADI

    İş yeri sahibi Ercan Ö'nün (62) ürünü iade alamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ercan Ö, müşterisini bıçakladı.

    HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Beşler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    ZANLI TUTUKLANDI

    Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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