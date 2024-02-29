Aldığı duş başlığını iade etmek istedi, bıçaklandı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 13:40 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 13:48 - Güncelleme:

Bursa, Müşteri, İade, Saldırı, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Üstün Beşler isimli bir vatandaş satın aldığı duş başlığını iade etmek istedi, hastanelik oldu. Müşterisini bıçaklayan dükkan sahibi tutuklandı.