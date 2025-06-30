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Alevler 50 bini aşkın kişiyi yerinden etti! İki şehir afet bölgesi ilan edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangın, İzmir, Bilecik, Hatay, Tahliye, Afet Bölgesi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'da çıkan yangınlarda 50 binin üzerinde vatandaşın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla beraber yurdun pek çok noktasında peş peşe yangın haberleri gelmeye başladı. Başta İzmir olmak üzere çıkan yangınlara müdahale halen havadan ve karadan sürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınların durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. 

50 binin üzerinde vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

Alevler 50 bini aşkın kişiyi yerinden etti! İki şehir afet bölgesi ilan edildi - 1. Resim

İlk belirlemelere göre;

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı. 

Alevler 50 bini aşkın kişiyi yerinden etti! İki şehir afet bölgesi ilan edildi - 2. Resim

60 MİLYON LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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