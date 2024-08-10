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Alevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Yangının evlere sıçramaması için müdahale sürüyor

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Alevler bu kez İstanbul&#039;dan yükseldi! Yangının evlere sıçramaması için müdahale sürüyor

Gündem Haberleri

Heybeliada'da ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından bu kez Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramaması için müdahalelerini sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangının ardından İstanbul'da alevler yükseldi. Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalelerini sürdürüyor.

TEM OTOYOLU'NA YAKIN BOŞ ARAZİDE YANGIN

Yangın saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde boş arazide başladı. Kuru otların yanmasıyla rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

EVLERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bölgede çok sayıda ağaç da hasar gördü.

Öte yandan sabah saat 05.00 sularında Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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