Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ikamet ile 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme: 4 şüpheli yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Emniyet ekiplerince, "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme: 4 şüpheli yakalandı

Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: 5 adet F serisi 1 dolarlar ele geçirildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala