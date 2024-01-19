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    Alper Gezeravcı tarihe geçti, Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatılışını Florida'dan takip etti. Bakan Kacır, Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması sırasında verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Falcon 9 roketi TSİ 00.49'da Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Astronotları taşıyan aracın 1,5 gün (36 saat) sürecek yolculuk sonunda, 20 Ocak Cumartesi günü saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesi bekleniyor.

    Mürettebatı taşıyan araç planlandığı saatte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşırsa, Dragon kapsülü yarın öğlen saatlerinde uzay istasyonuna kenetlenecek. Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

    "VUHH, GİTTİ ADAM" 

    TGRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma sırasında verdiği tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Gezeravcı uzaya fırlatılınca Bakan Kacır, 'Vuhh, gitti adam' ifadeleriyle tepki verdi.

    Alper Gezeravcı tarihe geçti, Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı

    Öte yandan, fırlatmanın başladığı andan itibaren bilimsel çalışmalar da başlamış oldu. Uzay istasyonunda mikro yer çekimi ortamında 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak. Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

    ERDOĞAN'IN VERDİĞİ BAYRAĞI UZAYA GÖTÜRDÜ 

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağını yanında götürdü. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

    Bu arada, Alper Gezeravcı'nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte, ABD-İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan astronot Walter Villadei ve İsveçli astronot Marcus Wandt da yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıTürk AstronotFatih Kacır
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