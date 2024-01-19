'Çığır açıcı görev': Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatılışı dünyada manşetlere taşındı

19 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:01

İlk defa bir Türk vatandaşı uzaya çıktı! 36 bin kişi arasından seçilen Yarbay Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot ünvanının sahibi oldu. Gezeravcı, İtalyan, İsveçli ve İspanyol - ABD'li astronotlarla birlikte, SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin üzerinde Dragon adlı uzay aracıyla uzaya gönderildi. Axiom Space firmasının üstlendiği "Ax-3" adı verilen görev kapsamında uzaya giden 4 kişilik mürettebattan biri olan Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu oldu.

Türkiye için önemli bir kilometre taşı olan insanlı uzay misyonu, dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde ve haber sitelerinde de manşetlere taşındı. İşte onlardan bazıları...

ALPER GEZERAVCI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Amerikan CNN, Ax-3'ü "çığır açıcı bir görev" olarak gösterdi. Medya devi haberinde, "SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı ​​astronot bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), "SpaceX, İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı" başlığıyla haberi okurlarına ve abonelerine duyurdu.

Alman Deutsche Welle (DW), "Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla ISS'ye gitti" başlıklı haberinde "Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı oldu" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin başlığı ise, "Türkiye'nin ilk astronotu da dahil olmak üzere tamamı Avrupalı ​​bir mürettebat, Perşembe günü SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla yolculuğa çıktı" şeklinde oldu.

İsrail merkezli Jerusalem Post ise, "Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu" başlığını tercih etti.

Fransız Le Monde: "Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı."

NYT: GEZERAVCI ÜLKESİNDE GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLMAYI UMUYOR

Uzay ve havacılık alanlarında saygın kaynaklardan olan Space.com, okurlarına şu şekilde seslendi:

"Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupa'dan oluşan ilk mürettebatını taşıyor."

New York Times, "Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor" şeklinde bir haber kaleme aldı.

Yunan Kathimerini gazetesi ise, "Türkiye 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ile ISS'nin konuk ülkelerinin seçkin ama büyüyen kulübüne girmeye hazırlanıyor" dedi.

Çin ile ilgili haberlerde önemli bir kaynak olan South China Morning Post, "Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna uçuşa başladı" ifadesini kullandı.

ABD merkezli ABC News, "Türk Hava Yolları'nın eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinden uzaya çıkan ilk kişi oldu" sözleriyle gelişmeyi okurlarına duyurdu.

India Today de fırlatmayı kaleme alan uluslararası yayın organlarındandı. India Today, "Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı."

Al Monitor: "Türkler, Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuğunu canlı olarak ulusal televizyonda izliyor."